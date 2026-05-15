В Северске дама приговорена к принудительным работам за ложный донос о насилии

Чтобы помириться с мужем, женщина объявила супругу, что ее изнасиловали

В Северске городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. По информации прокуратуры Томской области, женщина признана виновной по статье УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления».

Установлено, что зимой 2026 года жительница закрытого города допоздна засиделась в гостях. Дома ее ждал недовольный супруг, произошла ссора. Чтобы объяснить свое долгое отсутствие, жена сказала мужу, что ее изнасиловали. Супруги вместе отправились в полицию писать заявление на одного из мужчин, с которым дама была в одной компании.

Проверка показала, что никакого изнасилования не было.

Вердикт суда — один год принудительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы женщины в доход государства.

