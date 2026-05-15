«Мы нашли друг-друга»: Три истории любви томичей в Международный день семей

Ежегодно в Томской области регистрируются более 7 тысяч браков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 мая отмечается Международный день семей — праздник, который напоминает о ценности близких людей и домашнего очага. Он берет начало с 1994-го года и проводится ежегодно в один и тот же день. В 2026 году праздник состоится уже в 32-й раз. И сегодня редакция «КП-Томск» рассказывает о трех разных семьях, скрепила которых любовь и верность.

Три сына — одно большое счастье

В Томске многодетная семья Тамбовцевых стала родителями тройни: Алексея, Ивана и Федора. Имена детям выбрала мать, словно в честь великих русских государей.

Многодетная семья Тамбовцевых. Фото: пресс-служба ЗАГСов Томской области

При выписке родителям пожелали запаса энергии, терпения и тысячи поводов для улыбки. В доме Тамбовцевых привыкли к детскому смеху, ведь для Елены это были уже четвертые роды. Первенец Михаил родился в 2006 году, уже служит в ВМФ, в 2017 году родилась дочка, а в 2019 - году еще один сын. Теперь в семье шестеро детей.

Два города — одна судьба

Не так давно во Дворце бракосочетания Томска серебряную свадьбу отметили Юрий и Евгения Калинюк. Их знакомство произошло в студенческие годы в Томском государственном педагогическом университете. Он учился на учителя географии и биологии, она — на учителя химии и экологии.

Юрий и Евгения Калинюк вместе со студенческой скамьи. Фото: пресс-служба ЗАГСов Томской области

Свадьбу сыграли 27 апреля 2001 года в Асино. Молодоженам выделили комнату в общежитии, вскоре родился первенец. Жизненные обстоятельства вынуждали супругов жить в разных городах: Евгения с детьми оставалась в Асино, Юрий работал и учился в Томске.

«Работа занимает много времени, но семья для каждого из нас была, есть и будет на первом месте», — подчеркивает глава семейства.

Сегодня дети уже взрослые: сын окончил юридический институт ТГУ и трудится по специальности, дочь выбрала медицину. Семья служит примером того, как даже в сложных обстоятельствах можно сохранить уют, построить карьеру и воспитать достойных детей. Семья Калинюк служит прекрасным примером для молодых людей, показывая, как даже в сложных жизненных обстоятельствах и при большой занятости удаётся создать крепкую семью, сохранить домашний уют, построить карьеру и воспитать достойных детей.

Любовь, которая преодолеет все

В Зырянском отделе ЗАГС зарегистрировали брак Кирилла и Нины. Они познакомились в томском кафе, где работали вместе. Кирилл, вернувшись с фронта с осколочным ранением, устроился курьером, чтобы не сидеть дома. Увидев Нину, он сразу понял: это судьба.

«Пророческая встреча произошла накануне Нового 2025 года. Нам сделала комплимент девушка, что мы красивая пара. Мы тогда только смущенно отнекивались: «Мы просто коллеги». Но та незнакомка словно заглянула в будущее», — вспоминают молодожены.

Супруги в день свадьбы. Фото: пресс-служба ЗАГСов Томской области

Кирилл снова ушел на специальную военную операцию. После второго ранения Нина, не раздумывая, уехала в севастопольский госпиталь и три месяца выхаживала любимого. Регистрировать брак решили на родине невесты - в живописном селе Зырянском. Сейчас у Кирилла впереди долгая реабилитация. Но теперь они будут проходить этот путь уже не просто вдвоем, а как муж и жена. Именно такая любовь дает душевные силы для преодоления любых жизненных преград.

Интересно, что и в 2026 году все больше томичей выбирает для бракосочетания «красивые» даты. Наибольший интерес у будущих молодоженов вызывают числа с цифрами 2 и 6, а также симметричные сочетания. Самой популярной стала дата 26.06.2026, на втором месте — 26.02.2026 и 26.08.2026. Отделы ЗАГС работают в выходные дни, если они выпадают на такие даты.

Молодые семьи Томской области отмечают важные вехи: рождение детей, юбилеи совместной жизни и первые шаги в браке. Международный день семьи — повод не только для статистики, но и для теплых слов. Каждая из этих историй показывает: любовь, верность и взаимная поддержка помогают преодолевать любые испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После гибели младенца томичи приняли в семью малышку с фетальным алкогольным синдромом: 25-летняя история молитв, борьбы и любви

Вознесение и Троица: какие важные церковные праздники православные томичи отметят в мае

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru