Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз на выходные в Томской области

Верхняя одежда еще очень пригодится жителям Западной Сибири

Жители Томской области вновь ждут наступления тепла в регионе. В ближайшие выходные этого не произойдет. Суббота и воскресенье в середине мая-2026 окажутся прохладными.

По данным синоптиков ЦГМС, в субботу, 16 числа, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, ночью по северу — с мокрым снегом. По юго-востоку — без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Ночью местами похолодает до -2 градусов. Днем ожидается +7…+12°С, на некоторых территориях в области потеплеет до +17 °С.

По данным сервиса «Гисметео», в субботу, 16 мая в Томской области будет облачно, ожидается дождь. В ночь на субботу похолодает до -2 градусов, температура воздуха в дневные часы 16 мая составит +10 градусов.

Комфортными для прогулок предстоящие выходные не назовешь

В воскресенье, 17 мая, сервис прогнозирует небольшой дождь. Воздух прогреется до +7 градусов.

Погодный сервис «Яндекс. Погода» обещает в субботу слабую магнитную бурю, дождь и +13°С. В последний выходной недели в регионе будет пасмурно и прохладно, всего +7 градусов.

