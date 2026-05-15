НовостиОбщество15 мая 2026 0:20

Экс-чиновник в Сибири выплатит муниципалитету более 32 миллионов рублей

Суд приговорил бывшего заместителя главы района к условному сроку за махинации с квартирами
Елена Белоусова
Огромный штраф предстоит выплатить осужденному заместителю главы района

В Кемеровской области бывший заместитель главы Мариинского района признан виновным в превышении должностных полномочий. Издание «Сибдепо» сообщило, что несколько лет назад на посту главы управления капстроительства, он подготовил аукционную документацию на покупку социального жилья с заведомо завышенной стоимостью квадратного метра.

«Неправомерно использовал метод расчета стоимости квадратного метра жилья без учета реальной рыночной его стоимости», — сказано в сообщении Мариинского городского суда.

По данным следствия, из-за махинаций бюджету нанесен ущерб в размере более 32 миллионов рублей — на эти деньги можно было купить еще более тысячи квадратных метров жилья. Экс-чиновник признал вину частично, объяснив свои действия желанием как можно скорее выполнить социальные программы.

Вердикт суда — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. С бывшего заместителя главы района будет взыскано более 32 миллионов рублей в пользу муниципалитета.

