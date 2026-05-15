Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Томске

ДТП произошло вечером на улице Королева. Фото: Госавтоинспекция Томской области

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Томске вечером в четверг, 14 мая. По данным полиции, 23-летний водитель «ВАЗ-21074», поворачивая на прилегающую территорию, столкнулся с попутно двигавшимся мотоциклом «Хонда» под управлением 28-летнего водителя, который совершал обгон.

Водитель мотоцикла ранен, сейчас он в больнице. Столкновение произошло около 20.40 на улице Королева, 8.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Обращаться следует по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103. Телефон: 8 (3822) 794-699.

