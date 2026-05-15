В Томске 60-летний мужчина получил ожоги кистей рук и лица

Сообщается, что огонь повредил в квартире вещи. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В четверг, 14 мая, в Томске произошел пожар в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на Иркутском тракте.

По данным регионального управления МЧС, в помещении обгорели вещи, закоптились стены и потолок. Из квартиры спасен 60-летний мужчина. Он отравился угарным газом, получил ожоги кистей рук, лица и дыхательных путей.

Пострадавшего отправили в ОКБ.

Пламя ликвидировали десять огнеборцев. Причина пожара пока не установлена.

