В Томске 60-летний мужчина получил ожоги кистей рук и лица

В четверг, 14 мая, в Томске произошел пожар в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на Иркутском тракте.
По данным регионального управления МЧС, в помещении обгорели вещи, закоптились стены и потолок. Из квартиры спасен 60-летний мужчина. Он отравился угарным газом, получил ожоги кистей рук, лица и дыхательных путей.
Пострадавшего отправили в ОКБ.
Пламя ликвидировали десять огнеборцев. Причина пожара пока не установлена.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru