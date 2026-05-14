В Томской области врезавшийся в иномарку водитель грузовика вину не признал

Прокуратура Стрежевого направила в суд уголовное дело в отношении водителя грузового фургона. 26-летнего мужчину обвиняют в смертельном ДТП.
По версии следствия, 26 марта 2025 года стрежевчанин за рулем грузового фургона «Хендай» двигался по трассе в направлении Нижневартовска. На 25-м километре автодороги, не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Королла».
Водитель легковой иномарки был ранен, через несколько дней 35-летний мужчина умер в больнице от полученных травм. Вину в содеянном обвиняемый не признал.
Уголовное дело будет рассматривать суд в Стрежевом.
