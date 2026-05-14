Экс-главу томской ТВ2 Виктора Мучника объявили в розыск

Виктор Мучник известен томичам как один из создателей независимого телевидения в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МВД России внесло в базу розыска историка Виктора Мучника, ранее возглавлявшего телекомпанию ТВ2 в Томске. Информация об этом размещена в официальной базе данных министерства. Конкретная статья УК не уточняется. ОБ этом сообщает федеральное издание Lenta.ru.

До переезда в Москву Мучник работал в Томске, где занимал пост руководителя телекомпании ТВ2. Под его руководством телеканал стал известен авторскими программами и журналистскими расследованиями.

В настоящее время обстоятельства уголовного дела не разглашаются. Следственные действия проводятся в рамках действующего законодательства. Юристы напоминают, что лицо, объявленное в розыск, имеет право на защиту и обжалование процессуальных решений в установленном порядке.

