В Колпашевском районе неплательщицу алиментов судят за долг в 2,7 млн рублей

Женщина готова сесть в тюрьму лишь бы не платить алименты

В Томской области будут судить жительницу Колпашевского района по уголовному делу о систематической неуплате алиментов на содержание двух детей. Подробности сегодня рассказали в прокуратуре региона. По версии дознания, с 2016 года по решению суда с жительницы Колпашевского района взыскивались алименты на двоих детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Однако женщина накопила задолженность в размере более 2,7 млн рублей. Ранее она уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, но не извлекла из этого должных выводов.

Уголовное дело направлено в Колпашевский городской суд для рассмотрения по существу. Суду предстоит оценить доказательства и вынести приговор по факту систематического уклонения от исполнения родительских обязанностей.

Согласно семейному законодательству РФ, неуплата алиментов влечёт не только административную, но и уголовную ответственность. При этом задолженность по алиментам не списывается и подлежит взысканию в полном объеме, в том числе после достижения детьми совершеннолетия.

Жителям Томской области напоминают: уклонение от уплаты алиментов — серьезное правонарушение, которое может привести к реальному лишению свободы. Родителям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, рекомендуют своевременно обращаться в службы занятости и органы социальной защиты для поиска законных способов исполнения обязательств перед детьми.

