«Звезда» испытала на съемках душевную боль и записала об этом трек. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Прославившаяся на всю Россию уроженка Северска Любовь Сидоркина — блогер и певица Любятинка — снялась в риалити «Мастер игры» (16+). Земляки увидят на экранах сибирячку во втором сезоне телешоу. Как она приняла решение участвовать в проекте и как справилась со сложными испытаниями — узнала «Комсомольская правда — Томск».

Участие в игре северчанка воспринимала как профилактику от не очень добросовестного поведения в реальной жизни. Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

«На участие я согласилась, так как видела в этом классный способ проявить свои теневые стороны. Тебе легально разрешается лгать, нарушать договоренности, клеветать. Я это представляла как некую профилактику от не очень добросовестного поведения в реальной жизни. Думала, съезжу на проект и вернусь, как будто прививку сделала», — вспоминает Любовь Сидоркина.

Представления Любови об игре разбились в пух и прах на съемочной площадке. Фото: пресс-служба «ТНТ»

Северчанка признается, что на съемочной площадке ее ожидания разбились в пух и прах. Девушка знала, что будет тяжело, но не представляла, что до такой степени.

«Я как незакаленный щенок была брошена в эти обстоятельства. Даже трек [песню — ред.] записала на боли, которую испытала, так меня замотивировало шоу», — поделилась Любятинка, которую увидят в шоу на канале «ТНТ» уже в текущем году.

Красавица из Сибири Любовь Сидоркина (Любятинка). Фото предоставила пресс-служба «ТНТ»

Среди партнеров северчанки по семочной площадке оказались музыкант Тони Толмацкий, экстрасенсы Максим Левин и Влад Череватый, блогеры Максим Лутчак, Женя Кривцова, Курбан Омаров, адвокат Михаил Терехин.

По словам участников, игра на удивление оказалась сложной психологически, с давлением и напором. Людей сразу разделили на два лагеря. Троим пришлось занять так называемую «темную» сторону и плести коварные интриги. Задачей было — лгать, устранять соперников, всячески противостоять честным оппонентам. Последние, в свою очередь, старались распознать обманщиков, сорвать с них маски лицемерия. Действом управлял некий таинственный Мастер, чья персона раскрывается только в самом конце.

