Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 11:05

Организацию в Томске оштрафовали на 500 тысяч за фиктивное обучение сотрудников

Частное охранное предприятие передало около 30 тысяч рублей за поддельные свидетельства повышения квалификации
Екатерина Сафонова
Сотрудники получили квалификационные разряды без прохождения обучения

Сотрудники получили квалификационные разряды без прохождения обучения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске частное охранное предприятие раскошелилось на фиктивные документы о повышении квалификации сотрудников. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Установлено, что в период с января по октябрь 2023 года руководитель частного охранного предприятия передал руководителю учебного центра незаконное вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей. Деньги были выплачены за изготовление свидетельств о прохождении профессионального обучения по программе «Профессиональная подготовка охранников 4-го разряда» без фактического обучения сотрудников фирмы.

По ходатайству надзорного ведомства в качестве обеспечительной меры наложен арест на автомобиль, принадлежащий организации. В отношении сотрудника, получившего незаконное вознаграждение, ранее вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении лица, передавшего деньги, находится на рассмотрении в суде.

Применение статьи 19.28 КоАП РФ позволяет привлекать юридические лица к ответственности за коррупционные правонарушения независимо от исхода уголовного преследования физических лиц. Такие меры направлены на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям в деловой среде.

Контроль за исполнением законодательства о противодействии коррупции в регионе продолжается. Правообладателям и руководителям организаций рекомендуют строго соблюдать требования антикоррупционного законодательства и проверять законность заключаемых договоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске мать и дочь предстанут перед судом за неуплату алиментов

Пострадавшей в аварии с автобусом оказалась беременная томичка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru