Организацию в Томске оштрафовали на 500 тысяч за фиктивное обучение сотрудников

Сотрудники получили квалификационные разряды без прохождения обучения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске частное охранное предприятие раскошелилось на фиктивные документы о повышении квалификации сотрудников. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Установлено, что в период с января по октябрь 2023 года руководитель частного охранного предприятия передал руководителю учебного центра незаконное вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей. Деньги были выплачены за изготовление свидетельств о прохождении профессионального обучения по программе «Профессиональная подготовка охранников 4-го разряда» без фактического обучения сотрудников фирмы.

По ходатайству надзорного ведомства в качестве обеспечительной меры наложен арест на автомобиль, принадлежащий организации. В отношении сотрудника, получившего незаконное вознаграждение, ранее вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении лица, передавшего деньги, находится на рассмотрении в суде.

Применение статьи 19.28 КоАП РФ позволяет привлекать юридические лица к ответственности за коррупционные правонарушения независимо от исхода уголовного преследования физических лиц. Такие меры направлены на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям в деловой среде.

Контроль за исполнением законодательства о противодействии коррупции в регионе продолжается. Правообладателям и руководителям организаций рекомендуют строго соблюдать требования антикоррупционного законодательства и проверять законность заключаемых договоров.

