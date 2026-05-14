Томский хакер взломал 56 аккаунтов на «Госуслугах» и пошел под суд

25-летний житель Томского района обвиняется по части 2 статьи 272 УК РФ. Фото: прокуратура Томской области

Томич решил использовать чужие персональные данные, чтобы подзаработать. Как сообщили редакции «КП — Томск» в прокуратуре региона, 25-летний житель Томского района предстанет перед судом за неправомерный доступ к компьютерной информации. Прокуратура Томского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого человека.

По версии следствия, в период с января по август 2025 года обвиняемый приобретал неактивированные сим-карты и регистрировал их на граждан, чьи персональные данные находил в нелегальных источниках. Используя эти номера для восстановления доступа, он завладел 56 учетными записями на портале «Госуслуги». Сменив пароли и изменив регистрационные данные, злоумышленник лишил законных владельцев доступа к их аккаунтам.

Далее, используя приложение «Госключ», он создавал электронные подписи и продавал их третьим лицам. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в Томский районный суд для рассмотрения по существу. Суду предстоит оценить доказательства и вынести приговор по части 2 статьи 272 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам внимательно относиться к защите персональных данных, не передавать логины и пароли от портала «Госуслуги» третьим лицам и своевременно менять реквизиты доступа при подозрении на несанкционированное использование аккаунта.

Организацию в Томске оштрафовали на 500 тысяч за фиктивное обучение сотрудников

Видел ребенка и даже не сбавил скорость: томский самокатчик сбил пятилетнего велосипедиста, причинив тяжкий вред здоровью

