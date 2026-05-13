В Томске мать и дочь предстанут перед судом за неуплату алиментов

Обе женщины не исполняют обязанности по воспитанию детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы в Томской области привлекли к ответственности двух родственниц — мать и дочь, которые уклоняются от выплаты средств на содержание своих детей. В отношении обеих гражданок составлены административные протоколы по статье 5.35.1 КоАП РФ, материалы которых направлены в суд для рассмотрения.

Мать семейства, жительница Первомайского района, воспитывает четверых детей, но ведет асоциальный образ жизни и не занимается их воспитанием. Долг по алиментам у нее образовался перед двумя несовершеннолетними сыновьями. Женщина не предпринимает попыток трудоустроиться и игнорирует свои финансовые обязательства.

Ее старшая дочь, 1998 года рождения, также является должницей. Ранее она скрывалась от приставов, не проживая по месту регистрации, поэтому ее объявили в розыск. После установления местонахождения в Томске исполнительные производства передали в отделение по Ленинскому району. Эта гражданка уже дважды привлекалась к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за уклонение от уплаты алиментов. Отбывание исправительных работ и условный срок не повлияли на ее поведение.

Если женщины и после судебного разбирательства не начнут гасить задолженность, судебные приставы возбудят против них новые уголовные дела. Максимальное наказание по статье 157 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

