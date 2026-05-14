Томск
НовостиОбщество14 мая 2026 10:44

Средний возраст томичей превысил 40 лет

Регион стареет на 3,4 года
Екатерина Сафонова
Женщины опережают мужчин по этому показателю на 4,4 года

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Средний возраст жителя Томской области в 2024 году составил 40,13 года, превысив отметку в 40 лет. Такие данные приводит Томскстат.

С начала ведения наблюдений в 2007 году средний возраст томичей составлял 36,7 года. К 2020 году показатель вырос до 38,71 года, а по итогам 2024 года достиг 40,13 года. Таким образом, за 17 лет жители региона постарели в среднем на 3,43 года.

В гендерном разрезе разрыв сохраняется: в 2024 году средний возраст мужчин составил 37,76 года, женщин — 42,2 года. Для сравнения, в 2007 году эти показатели равнялись 34,5 и 38,6 года соответственно.

Региональные данные отражают общероссийский тренд: к концу 2024 года средний возраст жителя страны достиг 41 года, при этом мужчины в среднем имеют 38 лет, женщины — 43 года.

Интересно, что средний возраст деторождения в России составляет 31 год, что также свидетельствует о сдвиге репродуктивных планов населения.

