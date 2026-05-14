Гарантийный ремонт дороги начался на кольце Энтузиастов в Томске

Платить за переделку подрядчику не будут

Гарантийный ремонт дороги на этой неделе начался на кольце улиц Энтузиастов и Клюева. По данным городских властей, в 2025 году подрядчик выполнил ямочный ремонт, который не прошел испытания зимними месяцами.

В рамках гарантийного ремонта уже отфрезеровано полотно, как только позволит погода, рабочие начнут укладывать горячий асфальт.

Из-за дорожных работ на кольце утром и вечером собираются многокилометровые пробки. Утром 14 мая самым сложным участком для проезда в Томске был именно перекресток улиц Клюева и Энтузиастов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», после 17.00 уровень загруженности дорог в городе оценивается в семь баллов.

