Томский СК проверяет обстоятельства смерти пациента реабилитационного центра

В СУ СК России по Томской области 14 мая сообщили о начале проверки инцидента в реабилитационном центре Зырянского района. По данным следствия, постоялец лечебницы был госпитализирован в медучреждение, где через непродолжительное время скончался. Следствие изучает информацию о возможном незаконном и недобровольном удержании мужчины в центре.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в паблике ДТП|ЧП Томск было опубликовано открытое обращение, автор которого рассказал о смерти пациента реабилитационного центра «Доброе сердце Сибири», который находится в Зырянском районе.

Автор текста утверждает, что мужчина поступил туда в ноябре 2025 года, в феврале 2026 года с пролежнями и пневмонией, в состоянии комы, был госпитализирован в Зырянскую районную больницу. Затем его перевели в больницу Тимирязево, где подключили к аппарату ИВЛ. В марте, после нескольких дней комы, мужчина умер.

Автор текста сообщил, что отправил обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на контроль.

