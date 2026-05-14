Томские росгвардейцы более четырех тысяч раз выезжали по сигналу «тревога»

Подведены итоги служебно-боевой деятельности подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области за четыре месяца 2026 года.
С января по март сотрудники групп задержания более 4500 раз выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты. Краж не допущено. Пресечено свыше 150 правонарушений в отношении охраняемого имущества.
На маршрутах патрулирования и на охраняемых объектах сотрудники филиалов подразделения задержали более 400 человек, подозреваемых в совершении административных правонарушений и преступлений. Экипажи Росгвардии за четыре месяца установили местонахождение двенадцати человек, находившихся в розыске.
