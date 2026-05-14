Более 2,6 тысяч га сельхозугодий заросли в Томской области

В Томской области проверили бесхозные земли. Фото: Россельхознадзор

В Томской области заросли деревьями более 2 660,83 га земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения выявили в ходе онлайн-мониторинга специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. Анализ проводился с 1 января по 30 апреля 2026 года.

В контур внимания попали участки в окрестностях населенных пунктов Томского, Кожевниковского, Зырянского, Шегарского, Асиновского, Колпашевского, Молчановского и Кривошеинского районов, в том числе вблизи сёл Мельниково, Кожевниково, Богословка.

В адрес правообладателей, допустивших неиспользование земель, применены меры административного воздействия: выдано 4 предписания об устранении нарушений, мировыми судьями вынесено 10 постановлений о привлечении к ответственности. При этом инспекторы делают акцент на превентивные меры — за отчетный период объявлено 148 предостережений и проведено 78 консультаций для собственников.

Например, в апреле с помощью БПЛА зафиксировали зарастание участка площадью 18,17 га в окрестностях села Мельниково Шегарского района. Правообладателю выдали предписание и предложили провести агротехнические мероприятия по расчистке земли и восстановлению плодородия.

Россельхознадзор напоминает, что неиспользование сельхозугодий более одного года приводит к их трансформации в залежь, а восстановление требует значительных затрат. Согласно статье 6 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участок может быть изъят у собственника по решению суда, если он не используется по целевому назначению в течение трёх и более лет.

Соблюдение требований земельного законодательства позволяет сохранить плодородие почв и обеспечить продовольственную безопасность региона. Правообладателям рекомендуют своевременно проводить мероприятия по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.

