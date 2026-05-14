Ночные заморозки до -6°С ожидаются в Томской области

Очередная холодная ночь ожидается в Томской области с 14 на 15 мая. По информации томского ЦГМС, в ночные часы в районах области осадков не будет, днем возможны небольшие дожди.
Ветер юго-западный — ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит -1…-6°С, на западе области будет теплее: 0…+5 градусов. Днем ожидается +6…+11°С, местами потеплеет до +16 градусов.
В Томске в ближайшие сутки осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9м/с.
Температура воздуха в областном центре ночью составит -1…-3°С, днем +11…+13 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура проверит законность работы сауны в многоквартирном доме в Томске
Три автомобиля горели в Томской области за сутки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru