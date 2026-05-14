Томский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военному

По версии суда, военнослужащий хотел временно уклониться от прохождения службы

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мужчины, который почти два года игнорировал обязанности военной службы.

В февраля 2024 года он не явился к установленному сроку на службу. Мужчина жил дома, не исполняя обязанности военной службы. В конце декабря 2025 года его обнаружили сотрудники полиции по месту жительства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

