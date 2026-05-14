НовостиОбщество14 мая 2026 5:55

Томский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военному

За уклонение от службы мужчине назначен реальный срок наказания
Елена Белоусова
По версии суда, военнослужащий хотел временно уклониться от прохождения службы

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мужчины, который почти два года игнорировал обязанности военной службы.

В февраля 2024 года он не явился к установленному сроку на службу. Мужчина жил дома, не исполняя обязанности военной службы. В конце декабря 2025 года его обнаружили сотрудники полиции по месту жительства.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

