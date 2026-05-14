Три автомобиля горели в Томской области за сутки

В Зональной станции огонь потушили до прибытия автоцистерн

В Томской области за сутки пожарные трижды выезжали на тушение автомобилей. По данным регионального управления МЧС, в Томском районе, в Зональной станции, днем 13 мая загорелся припаркованный легковой автомобиль марки «Сузуки вагон-Р». Ликвидировать пламя успели до прибытия автоцистерн. У машины обгорел моторный отсек.

Днем в микрорайоне «Северный парк» загорелся легковой автомобиль марки «Ниссан Кашкай». Обгорели провода и обшивка подкапотного пространства. В Томске, на улице Никитина, горел легковой автомобиль марки «Газель» — огонь повредил моторный отсек и салон.

Во всех трех случаях причины возгорания еще предстоит выяснить.

