Электрощиток загорелся в многоквартирном доме в Томске

Электрощиток загорелся в подъезде дома в переулке Нахимова. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В первой половине дня 13 мая произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в переулке Нахимова, в Томске. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло на первом этаже в электрощитовой. Из подъезда, где загорелись провода и электрощиток, спасено семь человек.

В результате пожара частично закоптились стены в подъезде со второго по пятый этаж. Причина возникновения огня устанавливается.

Помощь потребовалась также жителям многоквартирного жилого дома на Иркутском тракте. В пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире. По лестничным маршам из подъезда, где загорелась квартира, спасено пять человек.

В результате пожара в квартире обгорел диван и вещи, закоптились стены. Причина возгорания еще не установлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томская область получит 613 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Следователи возбудили дело из-за плохой дороги между Колпашево и Тогуром

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru