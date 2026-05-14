Электрощиток загорелся в многоквартирном доме в Томске

В первой половине дня 13 мая произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме в переулке Нахимова, в Томске. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло на первом этаже в электрощитовой. Из подъезда, где загорелись провода и электрощиток, спасено семь человек.
В результате пожара частично закоптились стены в подъезде со второго по пятый этаж. Причина возникновения огня устанавливается.
Помощь потребовалась также жителям многоквартирного жилого дома на Иркутском тракте. В пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире. По лестничным маршам из подъезда, где загорелась квартира, спасено пять человек.
В результате пожара в квартире обгорел диван и вещи, закоптились стены. Причина возгорания еще не установлена.
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru