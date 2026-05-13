Следователи возбудили дело из-за плохой дороги между Колпашево и Тогуром

Дорога стала практически не проездной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Колпашевский межрайонный следственный отдел СК России по Томской области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги. Поводом послужила публикация в СМИ и социальных сетях о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна на трассе, соединяющей город Колпашево и село Тогур.

По имеющейся информации, на протяжении нескольких километров дорога имеет многочисленные дефекты, создающие угрозу безопасности движения. Отсутствие альтернативных путей объезда затрудняет доступ населения к социально значимым объектам и может препятствовать своевременному прибытию бригад скорой помощи, пожарных и спасателей.

Действия должностных лиц квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и круга ответственных лиц.

