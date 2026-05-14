Томская область получит 613 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

Работа по переселению людей из аварийных домов началась в России в 2008 году

Томская область получит финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию программы расселения аварийных домов в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Федеральная поддержка на новый этап расселения аварийных домов одобрена для 22 регионов России, общий объем финансирования составит порядка 29,3 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства РФ. В Томскую область будет направлено 613,4 миллиона рублей.

По данным областных властей, с 2026 по 2028 год планируется переселить из аварийных домов 691 человека. По состоянию на январь 2026 года на территории Томской области признаны аварийными 1268 домов в областном центре, Северске, а также в восьми районах области.

Работа по переселению людей из аварийных домов началась в России в 2008 году. С 2019 года программа вошла в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

