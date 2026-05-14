Пробки в семь баллов мешают проехать томичам утром 14 мая

Жителям «Зеленых горок» сложно выехать с придомовых территорий на улицах Нарановича и Архитекторов. Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»

Утром 14 мая томичи, спешащие на работу, столкнулись с автомобильными заторами. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено во всех районах города.

Огромная пробка наблюдается после 8.00 на пересечении улиц Энтузиастов и Клюева. Транспорт практически не движется по Энтузиастов, начиная от перекрестка с Баумана. Жителям микрорайона «Зеленые горки» сложно выехать с придомовых территорий на улицах Нарановича и Архитекторов. Движение также затруднено на улицах Осенней и Балтийской. На Клюева скопилось много машин, которым нужно выехать на Энтузиастов.

Плотное движение на Иркутском тракте — от Суворовского кольца до Пушкина. ДТП у зданий УФСИН на Пушкина мешает движению транспорта. Еще один сложный для движения участок — улица Ломоносова и Степановский переезд.

Уровень загруженности дорог в городе сервис «Яндекс. Пробки» оценивает в семь баллов.

В Томске 14 мая существенных осадков не ожидается

Пострадавшей в аварии с автобусом оказалась беременная томичка

