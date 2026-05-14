В Томске 14 мая существенных осадков не ожидается

К концу недели в Томской области потеплеет до +17 градусов

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в четверг, 14 мая. Это прогноз синоптиков томского ЦГМС. В районах области днем возможен дождь со снегом. В областном центре существенных осадков не ожидается.

Ветер северный 1-6 м/с, местами порывы будут достигать до 11 м/с. Температура воздуха в дневные часы в области составит +1…+6 градусов.

В Томске будет немного теплее. Столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов.

