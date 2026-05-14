Томичам посоветовали использовать зубную пасту для мытья раковин

Существует масса эффективных способов применения зубной пасты в хозяйстве

Зубная паста есть в любом доме. Использовать ее можно далеко не только для ухода за полостью рта. Издание mosaica подсказало несколько эффективных способов применения пасты в хозяйстве.

Паста поможет освежить поверхности в доме — краны в ванной и на кухне, раковины, хромированные детали и варочную панель. Достаточно смешать одну столовую ложку пасты с 200 миллилитрами колы и этим составом обработать все вышеперечисленное. Результат будет заметен через несколько минуты.

Для белой подошвы летней обуви отлично подходит смесь зубной пасты с отбеливающим порошком. Такой состав быстро вернет обуви свежий вид.

Чтобы избавить кухонные полотенца от застарелых запахов и стойких загрязнений, нужно замочить их в горячей воде, туда же добавить две столовые ложки зубной пасты и оставить примерно на час.

Паста поможет удалить мелкие дефекты на автомобильных фарах. Нужно нанести немного пасты на поврежденный участок и потереть мягкой тканью. Главное — выбрать пасту без абразивных частиц, чтобы не повредить поверхность.

