Из-за смертельно опасной заразы на всех пунктах пропуска через границу РФ усилили санитарно-карантинный контроль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Страшная «крысиная» зараза убила троих пассажиров круизного лайнера, следовавшего в начале мая из Аргентины в Кабо-Верде. Несколько человек оказались тяжелом состоянии. Новость о вспышке хантавируса напугала многих россиян. Можно ли его обнаружить в Сибирских Афинах, стоит ли переживать местным жителям — «КП-Томск» узнала в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Сейчас ситуация с распространением данного вируса находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В Томск хантавирус не пришел, его нет даже на территории России. На данный момент спрогнозировать темпы и географию распространения очень сложно», — пояснили изданию в ведомстве.

Томская пресс-служба также поделилась подробной информацией о вирусе и его потенциальной опасности — разъяснение уже опубликовало центральное управление Роспотребнадзора.

«Хантавирусные инфекции — это давно и хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций. Основным их источником для человека являются грызуны. В природе резервуар — мелкие млекопитающие, в первую очередь полевые мыши, крысы и полевки. Основной путь заражения человека происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных», — говорится в сообщении.

Проявляться инфекция может в двух вариантах.

Первый — хантавирусный кардиопульмональный синдром, который вызывает штамм Андес. ХПС встречается только в Северной и Южной Америке. Специалисты уверяют, что для россиян он не страшен. В редких случаях цепляется от человека к человеку при очень тесном и долгом контакте.

Второй — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Гуляет по Азии, Африке. В Европе значительный уровень заболеваемости регистрируется в Финляндии и Германии. ГЛПС от человека к человеку не передается. И это, по заключению экспертов Роспотребнадзора, вряд ли изменится из-за мутации.

В России геморрагическая лихорадка с почечным синдромом встречается аж с 1978 года. За последнюю четверть века уровень заболеваемости только падает.

В течение 2025 года эпидемические проявления хантавирусных инфекций отмечались в 43 странах. Как пояснили в Роспотребнадзоре, для «крысиной» инфекции характерны циклы подъемов и спадов продолжительностью 3-5 лет.

На сегодняшний день эпидситуация в Российской Федерации — стабильная и контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора следят за инфицированностью грызунов, главными носителями ГЛПС в природных очагах остаются рыжие полевки. Проводятся истребительные мероприятия. В стране есть отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций. Система готова и быстрому реагированию на возможные случаи появления в России хантавирусов, схожих с редким вариантом Андес — тем штаммом, который спровоцировал смертоносную вспышку на нидерландском корабле.

«Комплекс мероприятий отработан. Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков применяется АИС «Периметр». Особое внимание уделяем постоянному информированию населения о мерах профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом, нельзя допускать контакты с грызунами», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Контактов с грызунами сегодня лучше избегать Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Паниковать жителям Томской области пока точно не стоит, однако руку на пульсе все же лучше держать. По-прежнему важно обращать внимание на первые признаки любого недомогания и не затягивать с визитом к врачу. Как уточняют специалисты, в начале проявления хантавирус напоминает обычный грипп или ОРВИ. Инкубационный период «крысиной» заразы: 4-49 дней.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что мужчина с инвалидностью первой группы стал жертвой грабительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru