Имущество томского пивзавода выставили на торги за 23,3 млн рублей

Предприятие было признано банкротом из-за долгов перед налоговой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурсный управляющий ЗАО «Сибирское пиво» Владислав Ромашкин объявил новые торги по продаже имущества предприятия. Начальная цена открытого аукциона составила 23,3 млн рублей. Заявки принимаются до 18 мая, сами торги пройдут 21 мая. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой суммы.

В единый лот вошли семь объектов недвижимости, включая здания, помещения и земельные участки в городе Асино Томской области, а также резервуары для пива. Отдельными лотами выставлены автотранспорт, оборудование для разогрева и выдува бутылок, разливочная машина и другая техника.

Это уже вторая попытка реализовать активы завода. В декабре 2025 года торги начинались с цены 25,9 млн рублей, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Теперь стоимость лота снизили более чем на 2,5 млн рублей.

Арбитражный суд Томской области признал завод банкротом в октябре 2025 года. Инициатором процедуры выступило управление ФНС из-за долга предприятия в 46,7 млн рублей. Ранее, в 2024 году, следственное управление СКР возбуждало уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 33 млн рублей.

Предприятие было зарегистрировано в 1994 году в Асино. Компании принадлежит бренд «Старая ратуша». Максимальная производственная мощность предприятия составляла 960 тонн продукции в год.

