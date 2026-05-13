Томская область вошла в топ-20 национального экологического рейтинга

Среди сибирских субъектов область уступает только Республике Алтай

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала обновленный «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Томская область заняла 17-е место, улучшив свой предыдущий результат на два пункта. Информацию сегодня обнародовали в администрации Томской области.

За последние три года регион продемонстрировал значительный прогресс, поднявшись с 36-го на 17-е место. Только с осени 2025 года позиция улучшилась на пять строчек. В Сибирском федеральном округе область занимает второе место, уступая лидерство Республике Алтай, которая возглавляет общероссийский список.

Эксперты «Зеленого патруля» отметили успехи региона в реализации мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие», развитии экологического образования, научной деятельности, а также в соблюдении природоохранного законодательства. Рейтинг составляется четыре раза в год на основе анализа открытых источников и информационных материалов.

