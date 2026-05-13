В Томской области обновят старый детсад за 53 миллиона рублей

В Тегульдетском районе на реконструкцию детского сада «Ромашка» выделили немалую сумму. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Тегульдетского района осуществляет надзор за капитальным ремонтом детского сада «Ромашка». Контракт на сумму более 53 миллионов рублей включает замену окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерных сетей. Объект обновляется в рамках национального проекта «Семья». Подробности сегодня сообщили в надзорном ведомстве.

Заместитель прокурора района Евгений Кулаковский посетил стройплощадку для оценки хода работ. На данный момент отклонений от графика не выявлено. Подрядчик уложил стяжку полов, ведет отделочные работы и готовится к обновлению теплосетей.

Представитель надзорного ведомства напомнил исполнителям о важности соблюдения сроков сдачи объекта, учитывая социальную значимость учреждения. Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года — сентябрю 2026 года. Контроль за ходом работ будет продолжен.

