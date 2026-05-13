В томской школе №38 нашли предмет, похожий на гранату

В Томской школе обнаружили предмет, похожий на гранату. Сообщение о находке поступило в дежурную часть около 13:57. Заявитель сообщил, что в школе №38 города Томска обнаружен предмет, визуально напоминающий боеприпас.
Оперативно всех учеников и сотрудников эвакуировали. Предмет оказался муляжом.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. После осмотра территории и самого предмета правоохранители установили, что он не представляет опасности. Угроз жизни и здоровью учащихся и персонала нет.
В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и происхождения найденного предмета.
