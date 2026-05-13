НовостиОбщество13 мая 2026 10:20

В томской школе №38 нашли предмет, похожий на гранату

Инцидент произошел днем 13 мая
Екатерина Сафонова
К счастью, никакой реальной угрозы предмет не нес

В Томской школе обнаружили предмет, похожий на гранату. Сообщение о находке поступило в дежурную часть около 13:57. Заявитель сообщил, что в школе №38 города Томска обнаружен предмет, визуально напоминающий боеприпас.

Оперативно всех учеников и сотрудников эвакуировали. Предмет оказался муляжом.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. После осмотра территории и самого предмета правоохранители установили, что он не представляет опасности. Угроз жизни и здоровью учащихся и персонала нет.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и происхождения найденного предмета.

