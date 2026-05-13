В томской школе №38 нашли предмет, похожий на гранату

К счастью, никакой реальной угрозы предмет не нес Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской школе обнаружили предмет, похожий на гранату. Сообщение о находке поступило в дежурную часть около 13:57. Заявитель сообщил, что в школе №38 города Томска обнаружен предмет, визуально напоминающий боеприпас.

Оперативно всех учеников и сотрудников эвакуировали. Предмет оказался муляжом.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. После осмотра территории и самого предмета правоохранители установили, что он не представляет опасности. Угроз жизни и здоровью учащихся и персонала нет.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и происхождения найденного предмета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После гибели младенца томичи приняли в семью малышку с фетальным алкогольным синдромом: 25-летняя история молитв, борьбы и любви

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru