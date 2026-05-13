За неделю клещи покусали более 1,5 тысяч томичей

Всего с начала сезона пострадали уже 2421 человек Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Активность клещей в Томской области резко возросла. Только за период с 7 по 13 мая за медицинской помощью обратились 1501 человек, из них 379 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основная часть укусов зафиксирована в Томске и Томском районе — 1026 случаев. Среди популярных мест, где томичи подвергаются риску, названы Академгородок, лесная зона стадиона «Политехник» («Буревестник»), кладбище Бактин, микрорайон Аникино, а также села Тимирязевское, Корнилово, Зоркальцево и поселки Заварзино, Богашево, Копылово. В Зырянском и Кривошеинском районах за неделю жалоб не поступало.

С начала эпидсезона, стартовавшего 1 апреля, всего пострадали 2421 человек, включая 608 детей. Для сравнения: на 6 мая этот показатель составлял 920 человек.

Лабораторные исследования показывают высокую опасность сезона. Из 961 проверенного клеща вирус клещевого энцефалита обнаружили у 5%, возбудителей боррелиоза (болезни Лайма) — у 32%, эрлихиоза — у 3,5%. Таким образом, риск заразиться боррелиозом остается значительно выше, чем энцефалитом.

Вакцинацию от клещевого энцефалита с начала года прошли 486 человек, в том числе 147 детей. Специалисты напоминают о необходимости использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя после прогулок на природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбила инвалида: жительница Томской области забрала у больного 4000 рублей и отправилась в колонию

Ангина, калории и много соли: жителям Томской области назвали опасности окрошки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru