НовостиОбщество13 мая 2026 7:55

Ангина, калории и много соли: жителям Томской области назвали опасности окрошки

Летний суп может вызвать вздутие у томичей с непереносимостью лактозы
Елена Белоусова
Первое письменное упоминание окрошки встречается в рукописях девятнадцатого века

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У окрошки, которую чаще всего готовят летом, многомиллионная армия поклонников. Тем не менее, даже у этого блюда, где много зелени, есть минусы. Неочевидный вред окрошки перечислило издание mosaica.

Вареная колбаса и готовые сосиски, которые иногда добавляют в летний суп, содержат фосфаты и много соли. Соль — один из главных недругов людей с артериальной гипертензией. В этом случае разумнее использовать отварную курицу или индейку.

Еще одна опасность окрошки — майонез. Этот соус рискует превратить блюдо в калорийную бомбу. Кисломолочная основа может вызвать вздутие у тех, кто страдает от непереносимости лактозы.

И еще один нюанс: окрошка и квас из холодильника могут вызвать ангину, поэтому летнему супу стоит перед употреблением дать постоять пятнадцать минут при комнатной температуре.

