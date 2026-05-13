Жителя Томской области обвинили в незаконной вырубке нескольких сосен

Колпашевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Волково. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что мужчина обвиняется по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
По версии следствия, в апреле этого года деревенский житель без разрешительных документов вырубил четыре дерева сосны на территории урочища «Городское» Колпашевского участкового лесничества.
Ущерб лесному фонду оценен в 161 тысячу 722 рубля.
Вину в содеянном мужчина признал и полностью возместил причиненный ущерб.
