Жителя Томской области обвинили в незаконной вырубке нескольких сосен

Сосна растет обычно до 200-250 лет, а в отдельных условиях — до 400 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Колпашевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни Волково. В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что мужчина обвиняется по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

По версии следствия, в апреле этого года деревенский житель без разрешительных документов вырубил четыре дерева сосны на территории урочища «Городское» Колпашевского участкового лесничества.

Ущерб лесному фонду оценен в 161 тысячу 722 рубля.

Вину в содеянном мужчина признал и полностью возместил причиненный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области иномарку выкинуло с трассы в кювет

Склад горел на улице Бердской в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru