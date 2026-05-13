Житель Томской области предстанет перед судом за покушение на убийство гостя

61-летний мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья во время застолья

Парабельский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Каргасокского района. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент произошел в марте 2026 года. Во время совместного распития спиртных напитков в квартире фигуранта между ним и 35-летним гостем возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры хозяин дома произвел выстрел из охотничьего ружья в потерпевшего, причинив ему телесные повреждения.

Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось по независящим от него обстоятельствам. Второй выстрел предотвратить помог сын обвиняемого, который вмешался в конфликт. Пострадавшему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

