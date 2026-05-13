Томич заплатил мошенникам за массаж 40 тысяч рублей

Житель Томска отдал деньги за услугу, которую не получил

В УМВД по Томской области сообщили о новом случае обмана в регионе. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Советского района города.

Мужчина мониторил в сети объявления о массаже тела и заинтересовался рекламой одного из салонов. Томича попросили внести предоплату. В общей сложности несостоявшийся клиент перевел мошенникам около 40 тысяч рублей.

В полиции призывают томичей — критически относитесь к требованиям внести крупные предоплаты, особенно по частям и на разные счета.

