В Томской области прошла операция «Пангея»

В полиции Томской области сообщили об итогах операции «Пангея», которая проводится ежегодно Интерполом совместно со Всемирной таможенной организацией. Задача — пресечение незаконного оборота распространяемых посредством сети Интернет сильнодействующих и наркосодержащих препаратов.
Участием российских ведомств в международной операции руководило Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Подразделениями министерства совместно с ФСБ России по всей стране проведены тысячи проверочных и профилактических мероприятий.
В Томской области проведен мониторинг свыше 245 интернет-ресурсов. Из оборота изъято 24 единицы недоброкачественной фармацевтической и медицинской продукции, а также наркосодержащие вещества. Заблокировано более 67 интернет-ресурсов. Томичей призывают покупать лекарства исключительно в аптеках и аптечных пунктах.
Пангея — это название суперконтинента, объединявшего почти всю сушу планеты в период с конца палеозоя до начала мезозоя.
