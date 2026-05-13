В Томской области прошла операция «Пангея»

Операция каждый год проходит под эгидой Интерпола Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полиции Томской области сообщили об итогах операции «Пангея», которая проводится ежегодно Интерполом совместно со Всемирной таможенной организацией. Задача — пресечение незаконного оборота распространяемых посредством сети Интернет сильнодействующих и наркосодержащих препаратов.

Участием российских ведомств в международной операции руководило Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. Подразделениями министерства совместно с ФСБ России по всей стране проведены тысячи проверочных и профилактических мероприятий.

В Томской области проведен мониторинг свыше 245 интернет-ресурсов. Из оборота изъято 24 единицы недоброкачественной фармацевтической и медицинской продукции, а также наркосодержащие вещества. Заблокировано более 67 интернет-ресурсов. Томичей призывают покупать лекарства исключительно в аптеках и аптечных пунктах.

Пангея — это название суперконтинента, объединявшего почти всю сушу планеты в период с конца палеозоя до начала мезозоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске снесут три аварийных дома

Склад горел на улице Бердской в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru