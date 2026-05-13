В Томской области мать накопила долг по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей

В Чаинском районе Томской области будут судить злостную неплательщицу алиментов. Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В отношении дочери-подростка дама лишена родительских прав.

За более чем 10 лет женщина накопила свыше полутора миллионов рублей задолженности по алиментам, привлекалась к административной и уголовной ответственности за их неуплату, однако так и не изменила своего отношения к родительской обязанности.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов 13 мая сообщили о матери и дочери, которых привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

Жительница Первомайского района родила четырех детей, в отношении двух сыновей она накапливает долг по алиментам. Попыток к трудоустройству не предпринимает. По отношению к старшим дочерям женщина должником не является, но ее старшая — сама мать, в отношении которой возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов.

Сейчас в отношении матери и дочери составлены административные протоколы, которые переданы в суд. В случае, если женщины так и не начнут выплачивать долг, у приставов возникнут основания для возбуждения уголовных дел.

