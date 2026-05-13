НовостиОбщество13 мая 2026 4:05

В Томской области мать накопила долг по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей

Женщина лишена родительских прав
Елена Белоусова
Законом предусмотрен широкий спектр видов ответственности за неисполнение обязанности родителя по содержанию своих детей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чаинском районе Томской области будут судить злостную неплательщицу алиментов. Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

В отношении дочери-подростка дама лишена родительских прав.

За более чем 10 лет женщина накопила свыше полутора миллионов рублей задолженности по алиментам, привлекалась к административной и уголовной ответственности за их неуплату, однако так и не изменила своего отношения к родительской обязанности.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов 13 мая сообщили о матери и дочери, которых привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

Жительница Первомайского района родила четырех детей, в отношении двух сыновей она накапливает долг по алиментам. Попыток к трудоустройству не предпринимает. По отношению к старшим дочерям женщина должником не является, но ее старшая — сама мать, в отношении которой возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов.

Сейчас в отношении матери и дочери составлены административные протоколы, которые переданы в суд. В случае, если женщины так и не начнут выплачивать долг, у приставов возникнут основания для возбуждения уголовных дел.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru