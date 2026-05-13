Склад горел на улице Бердской в Томске

Чтобы справиться с огнем, потребовалось около двух часов. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

За сутки в Томской области потушено два пожара. По данным регионального управления МЧС, в Томском районе горел мусор в металлическом контейнере, в Томске — здание на улице Бердской, где расположены складские и офисные помещения.

Возгорание произошло в складских помещениях. Огонь повредил продукцию и упаковку. По всей площади обгорели и закоптились стены, частично обгорел потолок. Общая площадь пожара составила 51 квадратный метр. Люди не пострадали.

Причина возникновения огня в здании устанавливается. В МЧС уточнили, что здание, в котором произошел пожар, было оборудовано автономным дымовым пожарным извещателем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский университет отмечает 130-й день рождения

Гости из Нижневартовска делали тайники-закладки в Стрежевом

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru