В Томской области иномарку выкинуло с трассы в кювет

За рулем «Кио Рио» находился мужчина 1960 года рождения Фото: Госавтоинспекция Томской области

Дорожная авария произошла на загородной трассе в Томской области. По данным полиции региона, во вторник, 12 мая, мужчина за рулем «Кио Рио» сначала выехал на встречную полосу, затем машину вынесло с дороги в кювет. Инцидент произошел на трассе Томск – Каргала – Колпашево.

В региональном УМВД сообщили, что мужчина 1960 года рождения за рулем иномарки, не учел дорожные и метеорологические условия, а затем утратил контроль над управлением. Пассажиров в машине не было. Водитель выжил и сейчас находится в больнице.

Госавтоинспекция на этой неделе неоднократно обращалась ко всем водителям региона с просьбой быть максимально осторожными в связи с осадками и похолоданием.

