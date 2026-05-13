Томичам советуют не ходить по траве даже на обработанных от клещей территориях

Похолодание в Томской области на время снизит активность клещей Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько рекомендаций в качестве защиты от клещей дали в департаменте здравоохранения Томской области.

Для прогулок в парках или поездок на дачу следует выбирать одежду светлых тонов — на ней сразу можно заметить паукообразное. Это касается даже тех территорий, где уже были проведены акарицидные обработки. В лесу не стоит заходить в высокую траву и кустарники. Каждые 15-20 минут нужно проверять одежду и незакрытые участки тела. Если клещ присосался, не стоит пытаться вытащить его самостоятельно, если не уверены, что сделаете это правильно. Необходимо обратится в ближайший пункт серопрофилактики.

В Томске их четыре — Поликлиника №10, на проспекте Мира, 17; Межвузовская поликлиника, на улице Киевской, 74; Городская больница №1, на улице Бела Куна, 3 и Детская больница №1, на Московском тракте, 4. Жителей области примут в районных больницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области мать накопила долг по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей

Томский университет отмечает 130-й день рождения

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru