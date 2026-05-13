Томичам советуют не ходить по траве даже на обработанных от клещей территориях

Несколько рекомендаций в качестве защиты от клещей дали в департаменте здравоохранения Томской области.
Для прогулок в парках или поездок на дачу следует выбирать одежду светлых тонов — на ней сразу можно заметить паукообразное. Это касается даже тех территорий, где уже были проведены акарицидные обработки. В лесу не стоит заходить в высокую траву и кустарники. Каждые 15-20 минут нужно проверять одежду и незакрытые участки тела. Если клещ присосался, не стоит пытаться вытащить его самостоятельно, если не уверены, что сделаете это правильно. Необходимо обратится в ближайший пункт серопрофилактики.
В Томске их четыре — Поликлиника №10, на проспекте Мира, 17; Межвузовская поликлиника, на улице Киевской, 74; Городская больница №1, на улице Бела Куна, 3 и Детская больница №1, на Московском тракте, 4. Жителей области примут в районных больницах.
