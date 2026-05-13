Томский университет отмечает 130-й день рождения

Вуз был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II. Фото: Аккаунт ТПУ в социальной сети в «Вконтакте»

На этой неделе Томский политехнический университет отмечает 130-летие со дня образования. Уже состоялись митинг и заседание Ученого совета с награждением студентов и преподавателей. Впереди — молодежный фестиваль «Вершинка» (18+), намеченный на конец мая и III Инженерный кубок имени Николая Никитина (18+), который состоится в сентябре.

К своему дню рождения ТПУ подготовил 130 фактов о вузе, некоторые из которых удивят даже коренных томичей.

Считается, что Томский политех был открыт на средства, предназначенные для строительства броненосца. Это решение принял министр финансов Сергей Витте.

До революции студенты ТТИ не могли вступить в брак без разрешения директора вуза и согласия попечителя учебного заведения.

Вуз был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II и долгое время оставался единственным техническим высшим учебным заведением к востоку от Урала.

С 1935 по 1991 годы институт носил имя революционера, политического деятеля Сергея Кирова. На самом деле Киров никогда не был студентом Томского политеха — в 1904 году он посещал вечерние общеобразовательные курсы при ТТИ, чтобы подготовиться к поступлению.

