В Томске снесут три аварийных дома

Три аварийных дома в Кировском районе Томска будут снесены. По данным городских властей, работы начнутся на следующей неделе.

Один из домов находится на улице Басандайской — это район Богашевского тракта, два других на улицах Приречной и Короленко — это микрорайон Степановка. Все здания полностью расселены и отключены от всех инженерных коммуникаций. Дома не являются объектами культурного наследия.

Расселенные дома стараются сносить как можно быстрее, чтобы в них не собирались подростки и лица с неустановленным местом жительства.

