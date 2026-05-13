В Томске снесут три аварийных дома

Три аварийных дома в Кировском районе Томска будут снесены. По данным городских властей, работы начнутся на следующей неделе.
Один из домов находится на улице Басандайской — это район Богашевского тракта, два других на улицах Приречной и Короленко — это микрорайон Степановка. Все здания полностью расселены и отключены от всех инженерных коммуникаций. Дома не являются объектами культурного наследия.
Расселенные дома стараются сносить как можно быстрее, чтобы в них не собирались подростки и лица с неустановленным местом жительства.
