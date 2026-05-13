Гости из Нижневартовска делали тайники-закладки в Стрежевом

В дачном поселке города Стрежевой полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. По данным регионального УМВД, задержанные — жители города Нижневартовска, 1994 и 1995 года рождения, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В кармане куртки одного из приехавших нашли сверток со светлым веществом в прозрачном полимерном пакете. Экспертиза установила, что содержимое свертка — производное эфедрона. Общая масса изъятого наркотика составила более шести граммов.
На территории дачного поселка оперативники обнаружили восемь тайников- закладок с запрещенными препаратами. Возбуждено уголовное дело. Оба приехавших в Стрежевой мужчины сейчас находятся под стражей.
