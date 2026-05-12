В Томской области подано более полутора тысяч заявлений на налоговые льготы

Те, у кого право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло впервые, должны направить соответствующее заявление

С начала 2026 года жители Томской области подали более тысячи семисот заявлений на получение льгот по имущественным налогам за 2025 год. В региональном УФНС уточнили, что это на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

Речь идет о тех категориях налогоплательщиков, которым налоговые льготы не предоставляются в проактивном порядке. Без заявлений льготы рассчитываются налоговыми органами для целого ряда жителей Томской области, в числе которых пенсионеры, инвалиды, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий.

Те, у кого право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло впервые, должны направить соответствующее заявление по установленной форме. Узнать каким категориям положены налоговые льготы можно в специальном сервисе на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В ближайшее время в региональном УФНС рассчитают налоги за имущество, которым томичи и жители районов области владели в 2025 году, с учетом предусмотренных льгот. Налоговые уведомления начнут приходить во втором полугодии 2026 года.

