Нетрезвую томичку остановили по дороге в гараж

Жительницу Томска за рулем «Кио Рио» остановили сотрудники Госавтоинспекции. По информации прокуратуры Томской области, проверка показала, что дама находилась в состоянии алкогольного опьянения. После употребления алкоголя она села за руль автомобиля, чтобы перегнать его в гараж. Кроме того, выяснилось, что до остановки в ноябре 2025 года, женщина уже была подвергнута административному наказанию за нетрезвое вождение.
Прокуратура Советского района Томска утвердила новый обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Принадлежащий горожанке автомобиль арестован и помещен на спецстоянку. Дальнейшую судьбу иномарки решит суд.
К конфискации автомобиля суд прибегает в рамках уголовных дел, например в случае неоднократной езды в нетрезвом виде
