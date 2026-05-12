У корпуса ТПУ в центре Томска установят памятник Николаю II

Макет памятника. Фото: пресс-служба ТПУ

Памятник императору Николаю II появится у третьего корпуса Томского политехнического университета со стороны улицы Усова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Установка монумента запланирована на май 2026 года.

Появление памятника сопровождалось вырубкой деревьев, что вызвало обсуждение в социальных сетях. В университете пояснили, что были удалены два крупных обрезанных тополя и несколько поврежденных деревьев, не переживших зиму. Они представляли угрозу для фасада корпуса, который является объектом культурного наследия.

По периметру здания вместо тополей высадят крупные кустарники. Летом также планируется провести косметический ремонт фасада исторического корпуса.

Томский технологический институт (ныне ТПУ) был учрежден указом императора Николая II в 1896 году. Земельный участок у третьего корпуса является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении университета.

