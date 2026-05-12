НовостиОбщество12 мая 2026 12:58

В Томской области женщина заключила брак с иностранцем ради подарков детям

Союз был оформлен на взаимовыгодных условиях и существовал только на бумаге
Екатерина Сафонова
В Асиновском районе прокуратура требует аннулировать фиктивный брак с иностранцем.

Надзорное ведомство установило, что союз был заключен только ради получения гражданства. Женщина не вела совместного хозяйства и получала деньги за «услугу». Подробности рассказали сегодня в профильном ведомстве.

Как выяснила Асиновская городская прокуратура, в октябре 2022 года 35-летняя местная жительница зарегистрировала брак с 25-летним гражданином страны дальнего зарубежья. Однако выяснилось, что отношения были фиктивными.

Супруги не проживали вместе и не вели общее хозяйство. Брак был нужен иностранцу исключительно для получения разрешения на временное проживание и последующего гражданства России. За согласие на регистрацию женщина получала финансовую помощь и подарки для своих детей.

Прокуратура направила в Асиновский городской суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Дело находится на рассмотрении.

