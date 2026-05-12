Томичке грозит конфискация автомобиля за повторную пьяную езду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Томичку обвиняют в рецидиве. Она повторно села за руль в пьяном виде. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Томичка, ранее уже наказанная за вождение «под шафе», снова употребила спиртное и села за руль своего автомобиля Kia Rio. Она планировала перегнать машину в гараж, но по пути была остановлена сотрудниками ГИБДД. Медики зафиксировали состояние алкогольного опьянения.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Автомобиль женщины арестован и находится на специализированной стоянке. Дальнейшая судьба транспортного средства зависит от решения суда: по данной статье имущества может быть конфисковано в доход государства.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограбила инвалида: жительница Томской области забрала у больного 4000 рублей и отправилась в колонию
Еще одна ловушка: владельцы загородных участков в Томской области могут попасться на новую уловку мошенников
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru